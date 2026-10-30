Afrikaanse voetbalbond: Afrika Cup blijft toch om de twee jaar

CAIRO (ANP/AFP) - Het toernooi om de Afrika Cup blijft toch om de twee jaar plaatsvinden. Daartoe heeft het uitvoerend comité van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) unaniem besloten, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Vorig jaar zei de CAF nog er vanaf 2028 een vierjaarlijks evenement van te maken.

De CAF zegt in de toekomst in plaats van de Afrika Cup een nieuwe Afrikaanse landencompetitie te willen opzetten, die vergelijkbaar is met de Nations League en ook om de twee jaar moet worden gespeeld. "We waren bezorgd over het aantal jaren dat nodig zou zijn voordat de voorgestelde nieuwe Afrikaanse landencompetitie de substantiële financiële bijdragen en voordelen kan leveren die nodig zijn voor de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal", legde CAF-voorzitter Patrice Motsepe uit.

Motsepe had eerder deze maand al aangekondigd dat zijn organisatie het besluit van vorig jaar om de Afrika Cup om de vier jaar te houden, opnieuw zou bekijken. De volgende Afrika Cup vindt in 2027 plaats in Kenia, Tanzania en Oeganda.