KOPENHAGEN (ANP) - Ajacied Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. Dat meldde de Amsterdamse club woensdag op de eigen website. Ajax deed geen uitspraken over de duur van het herstel van de Deense aanvaller.

Dolberg (29) liep de blessure vorige maand op tijdens een training van de Deense nationale ploeg. Hij blijft de komende periode nog in Denemarken.

"De operatie aan mijn voorste kruisband is goed verlopen", zei Dolberg op de clubsite. "Daar ben ik uiteraard blij mee, al komt deze blessure hard aan. Ik zal mij de komende tijd volledig moeten richten op mijn herstel. Binnenkort kom ik naar Amsterdam om daar verder aan mijn revalidatie te werken."

De Deense voetbalbond schreef eerder op X dat de blessure Dolberg "voor langere tijd aan de kant zal houden". De spits begon een jaar geleden aan zijn tweede periode bij Ajax. Dit seizoen scoorde hij drie keer in negen wedstrijden en was hij goed voor drie assists.