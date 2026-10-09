Ajax en FC Barcelona eren Cruijff met 'Legacy Match'

AMSTERDAM (ANP) - Oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona spelen op 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. Dat maakte de Amsterdamse club vrijdag bekend. Cruijff, een icoon van beide clubs, maakte op 15 november 1964 zijn debuut voor Ajax. Hij overleed op 24 maart 2016.

Ajax meldt dat onder anderen Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Jari Litmanen en Richard Witschge, die voor beide clubs hebben gespeeld, hun deelname voor het duel in de Johan Cruijff ArenA hebben toegezegd. Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Siem de Jong en Jan Vertonghen zijn eveneens aanwezig. De komende weken worden meer spelers bekendgemaakt.

De opbrengsten van de zogeheten 'Legacy Match' gaan naar de Johan Cruyff Foundation.