Ajax haalt aanvaller Tsygankov van Girona FC

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft overeenstemming bereikt met Girona FC en Viktor Tsygankov over de transfer van de aanvaller naar Amsterdam. De 28-jarige vleugelspeler uit Oekraïne heeft bij Ajax een ​​contract getekend dat loopt tot en met 30 juni 2029, maakte de club via X bekend.

De international van Oekraïne is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen. Ajax wil voor het einde van de transfermarkt nog twee vleugelaanvallers en een verdedigende middenvelder aantrekken. Ook kijkt de club nog naar een rechtsbenige centrale verdediger.