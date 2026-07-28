Ajax haalt Belgische voetbalster Kees van Leicester City

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de Belgische voetbalster Sari Kees vastgelegd. De 25-jarige verdedigster komt transfervrij over van Leicester City en tekent een contract tot de zomer van 2029.

Kees speelde in België voor OH Leuven en Genk, voordat ze in 2024 naar Leicester vertrok. De verdedigster maakte in 2022 haar debuut voor de Belgische nationale ploeg.

"Met Sari halen we een ervaren speelster binnen die weet wat er op het hoogste niveau gevraagd wordt", zei technisch manager Dolf Roks van Ajax Vrouwen op de clubsite. "Niet voor niets droeg ze in Leuven de aanvoerdersband en is ze Belgisch international. Sari is een slimme verdediger die goed positie kiest en met haar voetballende kwaliteiten een goede opbouw kan verzorgen."