Ajax huurt spits Arokodare van Wolverhampton Wanderers

AMSTERDAM (ANP) - Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers. In de huurovereenkomst is voor Ajax een optie tot koop opgenomen, melden de Amsterdammers.

De 25-jarige Nigeriaan maakte in 2019 vanuit eigen land de overstap naar de Letse club Valmiera FC. Arokodare speelde vervolgens voor 1. FC Köln, Amiens SC en RC Genk. Bij die Belgische club werd hij in het seizoen 2024/2025 topscorer van de Pro League. De tienvoudig international maakte daarna de overstap naar Wolverhampton Wanderers, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde.

"Met Tolu halen we een spits met een profiel dat we nog niet in de selectie hadden. Een fysiek sterke speler die eerder bewezen heeft een doelpuntenmaker te zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat hij komend seizoen zijn waarde gaat hebben voor het team", reageert Jordi Cruijff, technisch directeur van Ajax, op de transfer.