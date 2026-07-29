Ajax nog zonder Šutalo en Itakura in thuisduel met Vojvodina

AMSTERDAM (ANP) - Ajax mist donderdag in de returnwedstrijd tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League nog verdedigers Josip Šutalo, Ko Itakura en Dies Janse. Dat zei trainer Míchel een dag voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers wonnen het eerste duel in Servië met 4-1.

"Dies Janse is nog altijd geblesseerd", zei Míchel op de site van Ajax. "Ook Ko Itakura en Josip Šutalo zijn niet beschikbaar voor deze wedstrijd. De rest van de selectie is fit." Itakura en Šutalo waren met respectievelijk Japan en Kroatië actief op het afgelopen WK voetbal.

De wedstrijd tussen Ajax en Vojvodina begint donderdag om 20.00 uur.