AMSTERDAM (ANP) - Ajax boekte tegen FC Thun de derde zege op rij in de Conference League (4-0). De regerend kampioen van Zwitserland was een ideale tegenstander op weg naar de topper van zondag tegen Feyenoord in De Kuip. Trainer Míchel Sánchez gunde veel spelers rust en zag dat de vervangers niet tot het uiterste hoefden te gaan.

Ajax heeft 9 punten na vier speelronden en besluit de groepsfase met wedstrijden tegen het Belgische STVV en het Spaanse Getafe. De club kan een langer verblijf in de derde competitie voor clubteams van de UEFA nauwelijks meer ontgaan. Ajax heeft namelijk ook al een positief doelsaldo van tien treffers.

Ajax speelt zondag dus een belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord en technisch directeur Jordi Cruijff heeft een brede selectie samengesteld. Trainer Míchel gaf spelers rust en stelde voetballers op die hij de laatste weken weinig had gezien. Owen Wijndal en Rayane Bounida waren de enige basisspelers die zondag ook tegen ADO Den Haag aan de aftrap verschenen.

Marcos Leonardo

Tolu Arokodare, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Lucas Rosa, Youri Baas en Aaron Bouwman ontbraken in de basisploeg. Toch stond er voor het niveau van de Conference League nog een aardig elftal met routiniers als Marc Ter Stegen, Julian Brandt, Daley Blind, Sofyan Amrabat, Thilo Kehrer en talenten als Bounida en Abdellah Ouazane.

Marcos Leonardo, aangetrokken voor bijna 20 miljoen euro, kreeg ook weer eens een kans. Hij mocht Tolu vervangen en speelde in de zesde minuut een rol in de openingstreffer. De Braziliaan veroverde de bal en zag vervolgens hoe Oliver Edvardsen met een goede pass Bounida in stelling bracht (1-0). Leonardo miste eerst een grote kans voordat hij vlak voor rust van Ouazane de bal in een leeg doel mocht schieten (2-0).

Prachtige doelpunten

Ajax was veel te sterk voor FC Thun, dat vorige maand ook al van FC Twente verloor (1-0). De Zwitsers zijn slecht aan het seizoen begonnen en staan op een negende positie in de nationale competitie. Trainer Míchel is voorzichtig met Brandt en wisselde zijn spelmaker voor de 17-jarige Mohamed Abdalla. Steven Berghuis, Baas en Anton Gaaei kregen ook nog speeltijd.

Ajax maakte nog twee prachtige doelpunten. Bounida schoot in de zeventigste minuut een vrije trap in de kruising. Vervolgens bepaalde Berghuis de eindstand met een lobje over de doelman.