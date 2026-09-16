Ajax versterkt zich met Malinese middenvelder Bissouma

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de selectie per direct versterkt met Yves Bissouma. De 30-jarige Malinese middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur na vorig seizoen was afgelopen. Hij heeft een contract getekend dat loopt tot medio 2027, meldt de Amsterdamse club in een persbericht.

Tottenham nam Bissouma vier jaar geleden voor een kleine 30 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. Voor zijn overstap naar de Premier League in 2018 speelde de international in Frankrijk voor Lille.

"Met Yves zijn de gesprekken in augustus begonnen en we zijn blij dat hij hier nu getekend heeft", zegt technisch directeur Jordi Cruijff. "Met hem hebben we een ervaren speler binnengehaald die weet hoe het er op het hoogste niveau aan toe gaat. Hij is op meerdere posities inzetbaar en we hopen dat hij zo spoedig mogelijk speelgerechtigd zal zijn."