AMSTERDAM (ANP) - Algemeen directeur Menno Geelen (44) vertrekt in april volgend jaar bij Ajax. Dat is na gesprekken met de raad van commissarissen besloten, meldt de club uit Amsterdam in een persbericht.

Geelen kwam op 1 augustus 2010 in dienst bij Ajax. Op 1 november 2016 werd hij commercieel directeur, waarna op 16 november 2018 de benoeming tot statutair bestuurder van de recordkampioen van Nederland volgde. Sinds 10 mei 2024 is Geelen algemeen directeur.

Geelen weigerde de functie van algemeen directeur tweemaal, maar stapte alsnog in omdat hij vond dat Ajax na roerige jaren behoefte had aan rust. De raad van commissarissen van Ajax schakelt een extern bureau in voor de zoektocht naar een geschikte opvolger voor Geelen.

"Werken voor Ajax is altijd een eer geweest. Na ruim zestien jaar is het voor mij tijd voor een volgende stap", reageert Geelen in een persbericht. "Ik ben dankbaar voor de mooie rollen die ik hier heb mogen vervullen. De rvc en ik zijn vroegtijdig gestart met gesprekken over mijn aflopende contract en de toekomst. Dat waren goede gesprekken, waarin dit besluit uiteindelijk is genomen."

Geelen wil Ajax de tijd geven om een opvolger te vinden. "Ik heb hier veel geleerd en we hebben bij Ajax in al die jaren samen veel bereikt. Er zijn ontzettend veel mooie herinneringen en natuurlijk hebben er ook minder mooie gebeurtenissen plaatsgevonden. Maar voor nu vind ik het vooral belangrijk dat dit seizoen sportief succes gaat opleveren en dat de club verdere stappen kan zetten. Ik blijf er in elk geval de komende maanden alles aan doen om daaraan bij te dragen."