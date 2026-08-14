LIVERPOOL (ANP) - Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in de Britse voetbalclub Liverpool FC. Hoeveel geld de steenrijke zakenman precies in de Britse voetbalclub steekt, is niet bekend. De huidige eigenaren blijven sowieso meerderheidseigenaren en Bezos krijgt het niet voor het zeggen bij de twintigvoudig Engels kampioen.

Liverpool is al jaren in handen van de Fenway Sports Group (FSG). Dat bedrijf heeft een deal gesloten met 1892 Holdings. Dit is een consortium onder leiding van de Brits-Indiase miljonair Amit Bhatia, waarin ook Bezos en Facebook-medeoprichter Eduardo Saverin zitting hebben.

Volgens de Britse omroep BBC krijgt het consortium ongeveer een derde van de club in handen. Naar verluidt waardeert de deal de club op een bedrag tussen de 5 miljard en 6 miljard pond. Dat is omgerekend rond de 7 miljard of 8 miljard euro. FSG stelt dat al snel duidelijk werd dat de betrokken ondernemers "dezelfde langetermijnvisie en waardering hebben voor wat Liverpool zo bijzonder maakt".