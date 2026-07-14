ATLANTA (ANP) - De Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elfath is aangesteld om de halve finale op het WK voetbal tussen Engeland en Argentinië in goede banen te leiden. De 44-jarige Elfath had eerder de leiding over het duel van het Nederlands elftal met Japan in de groepsfase van het toernooi.

Voor de arbiter wordt het zijn vierde wedstrijd dit WK. In de groepsfase floot hij ook de groepswedstrijd tussen Uruguay en Spanje. Later had hij de leiding tijdens de ontmoeting tussen Brazilië en Noorwegen in de achtste finales. Hij was ook actief op het vorige WK in 2022 in Qatar.

In het Atlanta Stadium wordt Elfath net als bij de wedstrijd van Oranje bijgestaan door de Amerikaanse assistenten Corey Parker en Kyle Atkins. De Italiaan Maurizio Mariani is de vierde official als woensdag om 21.00 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt.