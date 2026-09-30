Amerikaanse investeerder koopt gevallen club Bordeaux voor 1 euro

BORDEAUX (ANP/DPA) - De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux, die kampt met financiële problemen, wordt verkocht aan een Amerikaanse investeerdersgroep. Park Bench koopt de zesvoudig kampioen van Frankrijk voor een symbolisch bedrag van 1 euro.

De investeerder neemt de schulden van de club over van de huidige clubeigenaar Gérard López zodra de verkoop is goedgekeurd door de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine, zo meldt de club in een verklaring op de eigen website.

Bordeaux degradeerde in 2022 na dertig seizoenen op het hoogste niveau. De club raakte twee jaar geleden om financiële problemen al de proflicentie kwijt en werd teruggezet naar het vierde niveau. De oude club van de huidige Franse bondscoach Zinédine Zidane komt dit seizoen uit op het zesde niveau. De laatste landstitel dateert van 2009.