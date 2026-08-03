NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Mauricio Pochettino verlengd tot en met het WK van 2030. Het contract van de 54-jarige Argentijn, die in 2024 werd aangesteld, liep na het afgelopen WK af.

"Mauricio en zijn staf geloven in de toekomst van het voetbal in de Verenigde Staten, en ons nieuwe project stelt ons in staat voort te bouwen op de vooruitgang van het nationale mannenelftal en het momentum van het Amerikaanse voetbal", zei directeur JT Batson van de voetbalbond in een persbericht.

Amerika eindigde op het WK met 6 punten als groepswinnaar in de poule, waarna de ploeg Bosnië en Herzegovina versloeg in de zestiende finales. In de achtste finales was België te sterk (1-4).