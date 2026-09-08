AMSTERDAM (ANP) - Sofyan Amrabat wil niet meer voor het Marokkaanse voetbalelftal uitkomen zolang Mohamed Ouahbi bondscoach is. Dat schrijft de middenvelder van Ajax op Instagram.

"Marokko vertegenwoordigen is een enorme eer geweest. Sinds mijn eerste oproep, twaalf jaar geleden, heb ik alles voor mijn land gegeven. Mijn liefde voor Marokko gaat nooit veranderen", aldus Amrabat (30). "Dit is een moeilijk besluit voor mij, maar ik ben niet meer in staat om voor mijn land te spelen onder de huidige bondscoach. Ik stel mezelf daarom, zolang hij de trainer blijft, niet meer beschikbaar. Uit respect naar het team en alle andere betrokkenen houd ik de redenen graag voor mezelf. Ik wil duidelijk zijn: dit is geen definitief afscheid van Marokko. De deur gaat niet dicht."

Amrabat was deze zomer bij het WK geen basisspeler bij Ouahbi, die in maart werd aangesteld als opvolger van Walid Regragui. Marokko strandde in de kwartfinale tegen Frankrijk. De Marokkaanse bond besloot in juli verder met Ouahbi te gaan.

Amrabat speelde 78 interlands voor Marokko.