Argentijn Gallardo nieuwe bondscoach van voetballers Ecuador

QUITO (ANP/RTR) - Marcelo Gallardo is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Ecuador. De 50-jarige Argentijn is de opvolger van zijn landgenoot Sebastián Beccacece, wiens contract niet werd verlengd nadat Ecuador begin juli op het WK in de zestiende finales van Mexico verloor.

Gallardo zat zonder club sinds hij in februari zijn tweede periode bij River Plate had afgesloten. Tijdens zijn eerste, zeer succesvolle periode bij de club uit Buenos Aires won hij twee keer de Copa Libertadores. Eerder was hij ook trainer van het Uruguayaanse Nacional en het Saudische Al-Ittihad.

De eerste wedstrijd van Ecuador onder leiding van Gallardo is op 24 september tegen Zuid-Korea. Dat is een oefenduel.