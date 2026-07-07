ATLANTA (ANP) - Argentinië heeft zijn jacht op titelprolongatie vervolgd met een zwaarbevochten 3-2-zege op Egypte in de achtste finales van het WK voetbal. Dankzij een assist en een doelpunt van Lionel Messi kwam de titelverdediger terug van een 2-0-achterstand. In de blessuretijd maakte Argentinië vervolgens het winnende doelpunt.

Yasser Ibrahim opende al snel de score namens Egypte. Messi kreeg de kans om uit een strafschop gelijk te maken, maar zijn inzet werd gestopt. Een doelpunt van Egypte-aanvaller Mostafa Ziko werd na rust afgekeurd, maar hij maakte halverwege de tweede helft alsnog de 2-0. Cristian Romero maakte het weer spannend door een voorzet van Messi binnen te koppen, waarna Messi zelf in de 83e minuut de 2-2 maakte. Enzo Fernández knikte in de blessuretijd de 3-2 binnen.