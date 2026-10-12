LONDEN (ANP/AFP) - Arsenal-trainer Mikel Arteta kan dinsdag voor de thuiswedstrijd in de Champions League tegen het Franse Lille geen beroep doen op verdediger Piero Hincapié en middenvelder Martín Zubimendi. De twee raakten zaterdag geblesseerd bij het uitlopen na de gewonnen wedstrijd tegen Leeds United (2-1).

Hincapié viel in de slotfase van het duel in, Zubimendi kwam helemaal niet in actie. Ze liepen bij de sessie na afloop allebei een enkelblessure op. "We hadden na de wedstrijd een training gepland voor de spelers die niet genoeg speelminuten hadden gemaakt", zei Arteta tijdens een persconferentie. "Maar door twee heel ongelukkige acties zijn we twee spelers kwijtgeraakt."

"We moeten hun situatie beoordelen. Vandaag ondergaan ze aanvullende scans om te zien hoe ze eraan toe zijn en dan zal duidelijk worden hoelang ze uit de roulatie zijn", aldus de trainer.

Arsenal won in september het eerste duel in de Champions League met 1-0 bij Napoli.