LONDEN (ANP) - Trainer Mikel Arteta van Arsenal rekent de komende weken nog niet op Bukayo Saka. De aanvaller heeft volgens hem nog enkele weken nodig om te herstellen van een dijbeenblessure, die hij vorige maand tijdens een duel met Bayern München in de Champions League opliep.

Saka mist de komende wedstrijden met Engeland tegen Kroatië en Spanje in de Nations League. Arteta hoopt dat Saka na de interlandperiode weer kan trainen, maar durft niet te voorspellen wanneer hij zijn rentree maakt.

Arsenal is koploper van de Premier League met een voorsprong van 3 punten op Manchester City. De club speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Hull City.