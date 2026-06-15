Australische VAR beschuldigd van extreemrechts handgebaar op WK

HOUSTON (ANP/DPA) - De Australische assistent-videoscheidsrechter Shaun Evans wordt ervan beschuldigd zondag een extreemrechts handgebaar te hebben gemaakt bij het WK-duel tussen Duitsland en Curaçao. Voor de aftrap waren de drie videoscheidsrechters tijdens de tv-uitzending kort in beeld. Daar was te zien dat de arbiter met zijn hand langs zijn lichaam een cirkel met zijn duim en wijsvinger maakte, waarbij de rest van zijn vingers gestrekt bleven.

Dat gebaar staat in extreemrechtse kringen bekend als symbool voor 'white power', ofwel witte suprematie. The Athletic meldt dat wereldvoetbalbond FIFA op de hoogte is van het incident, maar nog geen commentaar heeft gegeven. Antidiscriminatieorganisatie Fare heeft de FIFA opgeroepen in te grijpen.

Het omgekeerde ok-gebaar wordt in een andere setting ook in speelse vorm gebruikt. Daarbij is het de uitdaging om te zorgen dat een ander naar het gebaar kijkt. Aan diegene mag dan een klap worden uitgedeeld.