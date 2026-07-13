ALKMAAR (ANP) - AZ heeft een samenwerking met de Franse club AS Nancy Lorraine aangekondigd. De Eredivisieclub uit Alkmaar gaat zijn kennis en werkwijze delen over het herkennen en aantrekken van talentvolle spelers.

AZ zegt in een persbericht de afgelopen jaren naam te hebben gemaakt met het opleiden van spelers als Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders.

Nancy is een club die uitkomt op het tweede profniveau, maar wel een rijke geschiedenis kent. Voormalig aanvoerder van het Franse elftal en oud-voorzitter van de UEFA Michel Platini begon er zijn profcarrière.

Algemeen directeur Merijn Zeeman van AZ verwacht er veel van. "Dit partnership sluit aan bij onze strategie om internationaal samen te werken met clubs die een soortgelijke visie op ontwikkeling en prestaties delen. Op deze manier vergroten we ons sportieve en commerciële netwerk, delen we kennis en creëren we nieuwe mogelijkheden voor beide organisaties."