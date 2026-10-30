AZ tegen Ajax nog zonder geblesseerde middenvelder Smit

ALKMAAR (ANP) - AZ kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Ajax in de Eredivisie nog niet beschikken over Kees Smit. De 20-jarige middenvelder is nog niet hersteld van de blessure die hij ruim drie weken geleden bij Jong Oranje opliep. Smit maakt vermoedelijk donderdag tegen Juventus in de Europa League zijn rentree in de selectie van de Alkmaarders.

Trainer Leeroy Echteld kan tegen Ajax wel weer een beroep doen op Wouter Goes. De verdediger miste zondag de met 2-0 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente.

"Ik vind ze beter dan vorig jaar", zegt Echteld over Ajax. "Ze hebben ook een paar hele goede spelers aangetrokken. Ze hebben zich versterkt. Ze hebben veel technisch vermogen en natuurlijk een paar goede spelers op het middenveld."

"Extra gemotiveerd"

AZ verloor de laatste elf wedstrijden niet van Ajax. "Het zijn sowieso aparte wedstrijden natuurlijk, waarin je extra gemotiveerd bent. Ik denk dat er tussen AZ en Ajax sowieso sprake is van rivaliteit", aldus Echteld. "Die goede reeks zegt natuurlijk ook iets over deze club, dat wij ons goed kunnen voorbereiden. Ik hoop dat we dat morgen ook weer goed doen."

AZ staat na tien speelronden op de vijfde plaats in de Eredivisie met een achterstand van 4 punten op koploper Feyenoord.