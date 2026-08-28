Bayern München begint met overtuigende zege aan Bundesliga

MÜNCHEN (ANP) - Bayern München is goed aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga begonnen. De titelverdediger won voor eigen publiek van VfB Stuttgart (5-1). Bayern verzekerde zich vorige week met een zege op Borussia Dortmund (1-2) van winst van de Duitse Supercup.

Dayot Upamecano kopte Bayern München in de 21e minuut op voorsprong na een hoekschop van Joshua Kimmich. Josha Vagnoman tekende in de 52e minuut voor de gelijkmaker.

Kimmich bereidde drie minuten later ook de 2-1 van Michael Olise voor. Vervolgens passeerde Vagnoman ook zijn eigen doelman (3-1). Aleksandar Pavlovic en Luis Diaz bepaalden in de slotfase de eindstand.

Ismael Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen voor Bayern München. Hij bereidde de doelpunten van Pavlovic en Díaz voor.