Bayern München houdt vertrouwen in Musiala na onwelwordingen

MÜNCHEN (ANP) - Bayern München houdt vertrouwen in de toekomst van voetballer Jamal Musiala op het hoogste niveau. De 23-jarige middenvelder raakte dinsdag voor de tweede keer in vier dagen onwel tijdens een oefenduel. Er zijn geen aanwijzingen dat zijn klachten een bedreiging zijn voor zijn voetbalcarrière, meldt het Duitse persbureau dpa op basis van bronnen bij Bayern München.

Musiala liet dinsdag vlak na het oefenduel met FC Heidenheim weten dat hij lijdt aan een absence-syndroom. Dat is een vorm van epilepsie. "Allereerst wil ik zeggen dat het goed met me gaat", meldde de Duitse international via sociale media. "Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken. Maar er is bij mij een tijdelijk en goed behandelbaar absence-syndroom vastgesteld, veroorzaakt door een neurologische aandoening. Belangrijk om te vermelden is dat er geen verder gezondheidsrisico is."

Musiala voelde zich dinsdag kort na zijn invalbeurt tegen Heidenheim niet lekker en ging op de grond zitten. Hij werd zaterdag ook onwel nadat hij was ingevallen in het oefenduel met RB Leipzig.