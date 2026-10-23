Bayern-trainer Kompany ineengezakt en naar ziekenhuis gebracht

MÜNCHEN (ANP/RTR) - Trainer Vincent Kompany van Bayern München is vrijdag bij een training onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Dat melden verschillende Duitse media als Bild en Sky Sport.

De 40-jarige Belg kampte de afgelopen week met een virusinfectie. Hij liet enkele trainingen over aan zijn assistent Aaron Danks, maar had zelf woensdag de leiding over het team in de wedstrijd tegen Arsenal in de Champions League (2-2). Hij leidde vrijdag de training van zijn selectie, waar hij onwel werd.

Bayern speelt zondag de uitwedstrijd tegen SC Freiburg in de Duitse competitie.