CORK (ANP) - Lineth Beerensteyn is de tweede aanvoerder van de Nederlandse voetbalsters en Wieke Kaptein de derde. Dat heeft bondscoach Arjan Veurink donderdag gezegd op een persconferentie in Cork, waar Oranje het vrijdag in de WK-kwalificatie opneemt tegen Ierland. In oktober wees Veurink Dominique Janssen al aan als eerste aanvoerder nadat Sherida Spitse haar interlandloopbaan had beëindigd.

"We hebben Daniëlle van de Donk, met al haar ervaring, gevraagd om een klankbord te zijn voor die drie", aldus Veurink, die na vier speelronden in de kwalificatie voor het WK van 2027 aan kop gaat in groep A2 met 8 punten uit vier duels. Bij zeges op Ierland en Polen (dinsdag in Almelo) plaatst Nederland zich sowieso voor het WK.

Nederland won in maart de thuiswedstrijd tegen Ierland met 2-1 door een late treffer van Beerensteyn. Ierland staat met 6 punten op de derde plaats en kan het WK ook nog bereiken. Nummer 2 Frankrijk heeft 7 punten.