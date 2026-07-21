Belgisch international Onana negen maanden aan de kant

LYON (ANP/BELGA) - Belgisch international Amadou Onana staat na een knieoperatie ongeveer negen maanden aan de kant. De 24-jarige middenvelder van Aston Villa is dinsdag in Lyon succesvol geopereerd aan zijn linkerknie. In de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten scheurde Onana al vroeg in de eerste helft zijn voorste kruisband.

Onana mist daardoor nagenoeg het hele komende voetbalseizoen bij Aston Villa. De middenvelder begon het WK als basisspeler, maar moest het vervolgens stellen met een rol als invaller. In het met 4-1 gewonnen duel met de Amerikanen mocht Onana wel weer starten, maar na zo'n twintig minuten ging het mis. België werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje.