Belgische voetbalbond neemt afscheid van trainer Garcia

BRUSSEL (ANP) - De Belgische voetbalbond (KBVB) beëindigt de samenwerking met bondscoach Rudi Garcia. Dat meldt de KBVB in een verklaring.

Onder leiding van de 62-jarige Fransman Garcia strandde België op het voorbije wereldkampioenschap in de kwartfinale tegen de latere wereldkampioen Spanje (2-1). Garcia was bondscoach sinds februari 2025, toen hij Domenico Tedesco opvolgde.

"Garcia werd aangesteld als bondscoach in een moeilijke sportieve en financiële context. Mede door zijn inzet en ervaring werd de teamcohesie hersteld en werd een mooi resultaat op het voorbije WK behaald. Namens de bond bedank ik Rudi en zijn assistenten dan ook van harte voor de afgelopen achttien maanden. Samen met mijn team bereid ik nu een nieuwe cyclus voor, inhoudende onder meer de aanstelling van een nieuwe bondscoach", reageert Vincent Mannaert, technisch directeur van de Belgische voetbalbond.

In een reactie via de KBVB zegt Garcia: "Ik wens België alle succes toe bij het verderzetten van de generatiewissel die ik met veel plezier heb helpen opstarten."