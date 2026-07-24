Berghuis ziet ruime Ajax-zege in Servië als 'goede eerste stap'

NOVI SAD (ANP) - Steven Berghuis sprak van een "goede eerste stap" na de gewonnen uitwedstrijd bij FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League (1-4). Het duel in Servië was de eerste officiële wedstrijd onder de nieuwe trainer Míchel.

"We hebben gedaan wat we moesten doen", zei Berghuis na afloop bij Ziggo Sport. "We zijn helemaal opnieuw begonnen. Nieuwe staf en nieuwe spelers. Dus dat moet groeien natuurlijk, maar dit is gewoon een goede eerste stap. Van winnen krijg je altijd een goed gevoel."

Berghuis heeft een goede eerste indruk van Míchel. "Hij weet wat hij wil. Dat moet groeien, dat heeft tijd nodig. Er gaan denk ik ook nog wel wat dingen gebeuren in de selectie. Dit is gewoon een fijne eerste stap voor hem en voor ons. En samen bereiken we hopelijk mooie dingen."

Ajax speelt de returnwedstrijd tegen FK Vojvodina volgende week donderdag in de Johan Cruijff ArenA.