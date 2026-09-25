Bestuursvoorzitters grote voetbalcompetities kritisch op FIFA

ZÜRICH (ANP/DPA) - Ook de bestuursvoorzitters van de hoogste voetbalcompetities in Duitsland, Spanje, Italië en Engeland hebben scherpe kritiek geuit op de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser kwam in opspraak door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden.

"De fundamenten waarop het voetbal al lange tijd rust, worden de laatste jaren bedreigd door een fundamenteel leiderschapsprobleem, doordat de FIFA-voorzitter ideeën die uitbuiting in de hand werken actief heeft bevorderd in plaats van ze te voorkomen", schrijven Marc Lenz (Bundesliga), Javier Tebas (La Liga), Luigi De Siervo (Serie A) en Richard Masters (Premier League) in een brief die vrijdag werd vrijgegeven.

"Het moment is aangebroken om niet alleen te beslissen wie de FIFA gaat leiden, maar ook hoe de FIFA geleid moet worden. De competities spelen hierin een cruciale rol en wij willen ervoor zorgen dat de stem van elke competitie wordt gehoord", aldus de brief.