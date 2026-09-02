WATFORD (ANP) - Myron Boadu heeft vlak voor het sluiten van de Engelse transfermarkt een contract getekend bij het Engelse Watford. De 25-jarige aanvaller vertrok eerder deze zomer transfervrij bij PSV.

Boadu kwam vorig jaar over van AS Monaco en speelde één seizoen voor de Eindhovenaren. Mede door blessures kwam hij slechts zeventien keer in actie voor PSV, hij maakte drie doelpunten.

De oud-speler van onder meer AZ en FC Twente speelde in zijn carrière één interland voor Oranje, in november 2019.