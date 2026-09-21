Blessure AS Roma-aanvaller Malen valt mee

ZEIST (ANP) - De blessure die aanvaller Donyell Malen van AS Roma afgelopen weekend opliep, lijkt mee te vallen. Dat maakte bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal maandag duidelijk op een persconferentie.

Malen meldde zich zondag geblesseerd af, net als aanvaller Justin Kluivert van Bournemouth. "Donyell is in heel goede vorm. Het gebeurde op het laatste moment. Net zoals bij Kluivert. Maar dit is voetbal. Je moet je aanpassen. Ik geloof dat Donyell oké is, het is niet heel slecht", aldus Xavi.

De Spanjaard riep Mexx Meerdink en Guus Til op als vervangers van Malen en Kluivert. Wout Weghorst, die door de vorige bondscoach Ronald Koeman vaak als pinchhitter werd gebruikt, ontbreekt in de groep. Dat betekent niet dat hij helemaal uit beeld is bij Xavi. "De deur is voor iedereen open. Ook voor hem."