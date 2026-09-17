Bogarde volgt Echteld op als assistent-trainer bij Jong Oranje

ZEIST (ANP) - Oud-international Winston Bogarde volgt Leeroy Echteld op als assistent-trainer bij Jong Oranje. Echteld werkt sinds begin dit jaar als hoofdtrainer bij AZ. Bij Jong Oranje bestaat de technische staf van bondscoach Michael Reiziger nu uit assistent-trainers Said Bakkati en Bogarde en keeperstrainer Khalid Benlahsen.

Bogarde (55) was eerder assistent-trainer bij het Turkse Adana Demirspor en Ajax, waar hij samenwerkte met Reiziger. Dit voorjaar maakte de twintigvoudig international van Oranje deel uit van de technische staf van de nationale ploeg van Suriname.

"Met Winston heb ik eerder prettig samengewerkt", zegt Reiziger via de KNVB. "Hij brengt veel ervaring mee en weet wat er op het hoogste niveau wordt gevraagd. Met zijn kennis en ervaring is hij een waardevolle toevoeging aan onze staf."