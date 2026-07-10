INGLEWOOD (ANP/DPA) - Bondscoach Rudi Garcia van België maakt zich geen zorgen over de eventuele vijandige sfeer in het Los Angeles Stadium bij de wedstrijd in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Spanje. Amerikaanse fans zouden mogelijk op de hand van de tegenstander kunnen zijn, na de zege van België op de Verenigde Staten in de achtste finales. Een duel dat in het teken stond van de veelbesproken rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun.

"We hebben van de VS gewonnen in een wedstrijd waarin iedereen tegen ons was. Ingewikkelder dan dat zal het morgen niet worden," zei Garcia tegen de pers. "Ik weet niet hoe het er tegen Spanje voorstaat, maar toeschouwers maken geen doelpunten. Wij spelen tegen Spanje."

Balogun kreeg eerder op het WK een rode kaart. Na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump werd de automatische schorsing van Balogun van één wedstrijd omgezet in een voorwaardelijke.

De wedstrijd van België tegen Spanje is vrijdag om 21.00 uur Nederlandse tijd in Inglewood.