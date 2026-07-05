EAST-RUTHERFORD (ANP) - Bondscoach Carlo Ancelotti van Brazilië zegt dat Raphinha klaar is om te spelen in de wedstrijd in de achtste finales van het WK tegen Noorwegen. De aanvaller van Barcelona is volgens de Italiaanse coach hersteld van een hamstringblessure, maar is nog niet klaar om te starten.

Raphinha keerde vrijdag terug in training bij Brazilië, nadat hij in de groepswedstrijd tegen Haïti een blessure had opgelopen. "Raphinha gaat echt vooruit", zei Ancelotti. "Hij is nog altijd niet 100 procent fit, maar hij is beschikbaar vanaf de bank en kan enkele minuten spelen of nuttig zijn voor enkele momenten."

De bondscoach kan zoals eerder gemeld niet beschikken over Lucas Paquetá. Die liep in de 2-1-zege op Japan een verrekking aan de hamstring op.

De wedstrijd in de achtste finales van het WK tussen Brazilië en Noorwegen is zondagavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) in het stadion in East-Rutherford nabij New York.