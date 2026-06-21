Bondscoach Iran: Reisbeperkingen WK worden versoepeld

LOS ANGELES (ANP/AFP) - De Iraanse bondscoach Amir Ghalenoei zei zaterdag dat hem is toegezegd dat de Amerikaanse reisbeperkingen voor zijn WK-ploeg eindelijk worden versoepeld voor de derde groepswedstrijd. Tegelijkertijd haalde hij fel uit naar de manier waarop zijn team tot nu toe is behandeld, wat volgens hem een negatieve invloed heeft gehad op hun prestaties op het veld.

Het team verblijft in Mexico en moet voor al zijn wedstrijden de grens naar de VS oversteken. De Amerikaanse autoriteiten stonden het team tot nu toe slechts toe om na elke wedstrijd enkele uren in het land te blijven. Iran speelt zondag in Los Angeles tegen België. De laatste groepswedstrijd speelt het land in Seattle tegen Egypte.

Ghalenoei zei dat hem is verteld dat het team voor die laatste wedstrijd meer bewegingsvrijheid krijgt. Hij voegde daar direct aan toe dat het "rechtvaardig" was geweest als zijn team voor de eerste twee wedstrijden op dezelfde manier was behandeld.

"Ze zeiden dat we in Seattle kunnen doen wat we willen, dat we onszelf kunnen zijn en dat we eerder aan kunnen komen", vertelde hij tijdens een persconferentie, zonder daarbij aan te geven van wie deze informatie precies afkomstig was. "Maar waar het mij om gaat, mijn probleem is: waarom lieten ze ons voor de eerste twee wedstrijden niet ook al eerder komen?"