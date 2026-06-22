Bondscoach Kaapverdië feliciteert spelers met nieuwe stunt op WK

MIAMI GARDENS (ANP/RTR) - Bondscoach Pedro Leitão Brito van Kaapverdië maakte zijn spelers na afloop van de wedstrijd tegen Uruguay op het WK voetbal een groot compliment. "Ik wil het team en al onze mensen feliciteren met de manier waarop we hebben gespeeld: met hart en ziel," zei hij na het verrassende gelijkspel van 2-2. Het was, na de 0-0 tegen Spanje, de tweede stunt van Kaapverdië op de mondiale titelstrijd.

"We hadden het in de slotfase erg lastig; veel spelers hadden al last van kramp. Maar ons team toonde de hele wedstrijd moed en bleef op zoek naar de overwinning; dat stemt ons erg gelukkig", vervolgde Brito.

Kevin Pina opende in de 21e minuut de score en zorgde daarmee voor het eerste WK-doelpunt voor Kaapverdië. Maxi Araújo maakte in de 44e minuut gelijk, waarna Agustín Canobbio de wedstrijd kort voor rust volledig deed kantelen. Invaller Hélio Varela had slechts drie minuten nodig om in de 61e minuut te scoren en Kaapverdië, met geboren Rotterdammers in de selectie, te helpen verder te bouwen aan hun voetbalgeschiedenis.