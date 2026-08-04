ALGIERS (ANP/RTR) - WK-ganger Algerije gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. Vladimir Petković vertrekt 'in onderling overleg', ondanks het nieuwe tweejarige contract dat de geboren Bosniër vlak voor het WK tekende. Op het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico strandde Algerije in de zestiende finales tegen Zwitserland (0-2).

Petković (62) was eerder van 2014 tot 2021 bondscoach van Zwitserland. Hij begon in 2024 bij Algerije. Op de Afrika Cup van begin dit jaar werd het Noord-Afrikaanse land in de kwartfinales uitgeschakeld door Nigeria.

Algerije maakte nog geen opvolger bekend. Het land begint in september aan de kwalificatie voor de volgende Afrika Cup.