ZEIST (ANP) - Bondscoach Michael Reiziger vindt de tegenstanders die Jong Oranje heeft geloot voor het EK in Albanië en Servië "interessant". Dat laat de voormalige verdediger weten in een persbericht van de KNVB.

Jong Oranje werd donderdag in Belgrado gekoppeld aan de leeftijdsgenoten van Duitsland, Noorwegen en België. "Met Duitsland, België en Noorwegen treffen we drie interessante tegenstanders. Duitsland behoort traditioneel tot de toplanden, België beschikt over veel talent en ook Noorwegen heeft in de afgelopen kwalificatieperiode laten zien over een sterke ploeg te beschikken. Het is een groep waarin de landen elkaar weinig zullen ontlopen", aldus Reiziger.

Jong Oranje begint het toernooi op 17 juni tegen Duitsland. Op 20 juni is België de volgende opponent. Beide duels zijn in de Albanese hoofdstad Tirana. Jong Oranje sluit de poulefase op 23 juni af tegen Noorwegen in Shkodër. Ook die stad is in Albanië. De beste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales.