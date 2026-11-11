BRUSSEL (ANP) - Bondscoach Mark van Bommel van België kan donderdag voor het uitduel in de Nations League met Turkije geen beroep doen op spits Romelu Lukaku. De topscorer aller tijden van zijn land kampt met een lichte heupblessure, meldde de Belgische voetbalbond.

Lukaku blijft uit voorzorg in België om te werken aan zijn herstel. "De medische staf doet er alles aan om hem voor zondag weer fit te krijgen", schrijft de bond op Instagram.

Drie dagen na de uitwedstrijd tegen Turkije speelt België tegen Italië in Brussel. Frankrijk leidt de poule met 10 punten, gevolgd door Italië (7 punten), België (6 punten) en Turkije (0 punten). De beste twee ploegen gaan naar de kwartfinales.