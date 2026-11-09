ZEIST (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández vindt dat Frenkie de Jong regelmatig niet de waardering krijgt die hij verdient. "Ik denk wel dat hij ondergewaardeerd wordt", zei hij op zijn eerste persconferentie voor de laatste duels met Griekenland en Duitsland in de Nations League. "Maar niet door coaches en teamgenoten. Mensen snappen misschien niet wat er op het veld gebeurt, tactisch gezien. Het vastzetten van de tegenstander, een overtal creëren in aanval en defensie. Hij is een complete speler."

De Jong miste de eerste vier interlands onder Xavi door een knieblessure opgelopen op het WK. Hij maakte onlangs zijn rentree bij FC Barcelona. Trainer Hansi Flink heeft daar zoveel goede middenvelders dat hij De Jong ook als centrale verdediger en rechtsback laat spelen.

"Een goede speler kan overal voetballen, maar voor mij is hij wel een middenvelder. Natuurlijk kan hij samen met Joey Veerman in een team spelen. Goede spelers kunnen altijd samen spelen. In Spanje dachten mensen ook dat Andrés Iniesta en ik hetzelfde profiel hadden. Maar je ziet hoe dat is afgelopen."