Borussia Dortmund pakt koppositie ondanks puntenverlies

BERLIJN (ANP) - Borussia Dortmund heeft ondanks puntenverlies in de uitwedstrijd bij Union Berlin de koppositie in de Bundesliga veroverd. De ploeg van Oranje-international Joey Veerman, die de hele wedstrijd op de bank zat, bleef in Berlijn steken op 0-0.

Dortmund heeft na zes wedstrijden 14 punten, 1 punt meer dan SC Freiburg en 3 punten meer dan Bayern München. De concurrenten hebben echter een wedstrijd minder gespeeld. Bayern komt zaterdagavond thuis in actie tegen RB Leipzig, terwijl Freiburg zondag een uitduel met Bayer Leverkusen speelt.

Voor Dortmund was het de derde wedstrijd op rij zonder zege. De formatie van trainer Niko Kovač, die dinsdag zijn contract verlengde tot de zomer van 2029, speelde vorige week thuis gelijk tegen Werder Bremen (2-2) en verloor woensdag in de Champions League bij FK Bodø/Glimt (1-0).