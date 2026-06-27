Braziliaanse scheidsrechter fluit WK-duel Nederland-Marokko

GUADALUPE (ANP) - De Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio heeft in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag de leiding over de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Het duel in de zestiende finales vindt plaats in het Monterrey Stadium in het Mexicaanse Guadalupe.

Sampaio krijgt ondersteuning van de Braziliaanse grensrechters Bruno Pires en Bruno Boschilia. De Chileen Cristián Garay is de vierde official.

Het is de derde keer dat Sampaio de leiding heeft bij een WK-wedstrijd van Oranje. Vier jaar geleden floot hij op het WK in Qatar de duels met Senegal (2-0-zege) en de Verenigde Staten (3-1-zege).

Sampaio kwam op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada al twee keer in actie. Hij was verantwoordelijk voor het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika (2-0), waarbij hij drie rode kaarten gaf. Ook had hij de leiding over Noorwegen-Senegal (3-2).