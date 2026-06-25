Brazilië na zege op Schotland groepswinnaar op WK, Marokko tweede

MIAMI (ANP) - Brazilië is op het wereldkampioenschap voetbal als eerste geëindigd in groep C. Het elftal van bondscoach Carlo Ancelotti won in Miami met 3-0 van Schotland. Aanvaller Vinícius Júnior maakte in de eerste helft twee doelpunten.

Marokko was in Atlanta met 4-2 te sterk voor het al uitgeschakelde Haïti. PSV'er Ismael Saibari maakte zijn derde doelpunt dit toernooi.

Brazilië en Marokko behaalden uit de drie groepswedstrijden 7 punten. Marokko eindigde op basis van een minder goed doelsaldo als tweede. Brazilië neemt het in de zestiende finales op tegen de nummer 2 uit de groep van het Nederlands elftal. Marokko treft de winnaar uit de groep van Oranje.

Nederland besluit de groepsfase donderdag (plaatselijke tijd) tegen Tunesië. Concurrenten Japan en Zweden spelen tegen elkaar. Oranje en Japan hebben allebei 4 punten en een positief doelsaldo van vier treffers. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman heeft wel een doelpunt meer gemaakt. Het WK-duel tussen Nederland en Japan leverde geen winnaar op (2-2). Zweden heeft 3 punten.

Bij een gelijke stand in de poule geeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag en indien nodig daarna het doelsaldo. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Daarna geven het aantal rode en gele kaarten en de positie op de wereldranglijst de doorslag. Nederland staat zevende op de wereldranglijst, Japan zestiende.

Vinícius Júnior opende al in de zevende minuut de score voor Brazilië, na een grote fout van de Schotse verdediger Scott McKenna: 1-0. Een tweede treffer van Vinícius werd daarna na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd, omdat hij een overtreding op Jack Hendry had gemaakt.

Kort voor rust was Vinícius Júnior alsnog voor een tweede keer trefzeker. Doelman Angus Gunn ging na een hoge voorzet vanaf rechts onder de bal door, waarna Vinícius de bal bij de tweede paal in het doel kon koppen: 2-0.

Matheus Cunha bepaalde in de tweede helft de eindstand op 3-0. In de slotfase maakte aanvaller Neymar als invaller na bijna duizend dagen zijn rentree voor het Braziliaanse elftal.

Vinícius Júnior staat dit WK nu op vier doelpunten. Saibari, die vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai de 2-2 binnenschoot tegen Haïti, heeft dit toernooi drie keer gescoord. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie had de leiding bij Marokko tegen Haïti.

Schotland eindigde met 3 punten op de derde plaats en moet afwachten of het door mag naar de zestiende finales. Van de twaalf groepen plaatsen de acht beste nummers 3 zich voor de knock-outfase.