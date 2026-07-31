Britse premier Burnham noemt Infantino 'verkeerde man' voor FIFA

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Andy Burnham heeft Gianni Infantino "een verkeerde man" genoemd om de FIFA te leiden. Dat heeft Burnham volgens het Franse persbureau gezegd tegen verschillende media tijdens een bezoek aan Sheffield. Burnham noemde het voorstel van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal te verkopen "een schandalig voorstel".

Burnham vindt al te ver gaan dat de FIFA dit überhaupt heeft geopperd. "Dit toont aan dat hij naar mijn mening niet de juiste persoon is om de organisatie te leiden", aldus Burnham over Infantino.

De FIFA maakte deze week de plannen bekend om belangen in haar competities te willen gaan verkopen aan private investeerders. De UEFA reageerde donderdag fel. De 55 bij de Europese voetbalbond aangesloten bonden besloten unaniem alle competities van de FIFA te boycotten als de FIFA vasthoudt aan het plan. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF wees daarna ook het plan af. De FIFA houdt ondanks de kritiek nog vast aan het plan.