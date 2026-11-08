ARNHEM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt dat "geweld en vuurwerk" uitgebannen moeten worden uit stadions in het Nederlands betaald voetbal. "Het is onacceptabel dat kinderen soms bang zijn als ze naar een voetbalwedstrijd gaan", zei Marcouch zondag tegen het ANP nadat het duel tussen Vitesse en De Graafschap in de eerste divisie niet doorging. Supporters van De Graafschap, die niet welkom waren in Arnhem, hielden de eigen spelersbus in Doetinchem tegen.

Voor het duel in Arnhem werd een speciale regeling ingesteld nadat er vorig seizoen ongeregeldheden waren in het GelreDome bij een wedstrijd tussen de clubs. De Graafschap mocht dit keer vijfhonderd fans meenemen, maar die moesten zich wel voor vertrek laten controleren. Toen een deel van de aanhang dat niet wilde, besloot Arnhem helemaal geen fans toe te laten. "De verantwoordelijkheid ligt hier echt bij supporters van De Graafschap. We hebben ze de kans gegeven om te komen, maar dan wel onder onze veiligheidsmaatregelen", legde Marcouch uit. "Dat ze daarna met een bewuste actie de bus tegenhouden, is bizar."