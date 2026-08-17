Busquets keert als trainer terug bij FC Barcelona

BARCELONA (ANP/BELGA) - Sergio Busquets keert terug naar FC Barcelona. De voormalige middenvelder van de Catalanen wordt assistent-trainer bij Barcelona B, maakte de Spaanse kampioen maandag bekend.

De 38-jarige Busquets beëindigde eind 2025 zijn carrière als voetballer bij Inter Miami. Daarvoor speelde hij vijftien jaar in het eerste elftal van FC Barcelona.

Busquets, die als international met Spanje in 2010 het WK won en in 2012 het EK, speelde 722 wedstrijden voor FC Barcelona, waarmee hij op de derde plaats staat op de lijst van spelers met de meeste wedstrijden voor de Catalaanse club. Hij won negen landstitels, zeven keer de Copa del Rey en drie keer de Champions League.