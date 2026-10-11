LIVERPOOL (ANP/RTR) - Manchester City-trainer Enzo Maresca is tevreden over de manier waarop zijn spelers zich zondag op het veld hebben getoond. City won op bezoek bij Liverpool (0-3) de eerste wedstrijd sinds de club een kleine twee weken geleden schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels.

"Het was niet makkelijk voor de spelers na de afgelopen twee weken", zei de Italiaanse coach na afloop. "Ik vind dat ze heel goed met de situatie zijn omgegaan."

Tijdens de wedstrijd klonk luid boegeroep vanaf de tribunes. "We moeten leren omgaan met het rumoer van buitenaf vanwege de situatie; dat geluid zal er altijd zijn", zei Maresca daarover. "Maar tegelijkertijd moeten we proberen ons eigen geluid te laten horen. Dat betekent wedstrijden winnen, zoals we vandaag hebben gedaan."

De koploper uit Manchester ontkent alle beschuldigingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League en is in beroep gegaan. "Ik heb het al vaak gezegd: hopelijk kan ik over deze situatie praten zodra we het beroep hebben gewonnen."