Clubs krijgen 31,5 miljoen voor afstaan spelers Nations League

NYON (ANP) - De UEFA heeft deze week 31,5 miljoen euro uitbetaald aan clubs die in het seizoen 2024/2025 spelers afstonden aan landenteams om mee te doen aan de Nations League. Dat zijn de eerste betalingen die voortkomen uit de gemaakte afspraken tussen de Europese voetbalbond en alle clubs in Europa rond clubvergoedingen, het zogenoemde UEFA Club Benefits Programme.

De clubs betalen de salarissen van de spelers, ook als ze tijdens interlandperiodes voor hun land uitkomen. Daarom wilden de clubs daar financiële afspraken met de UEFA over maken.

De 31,5 miljoen wordt verdeeld onder 611 clubs uit Europa die in het seizoen 2024/2025 spelers afstonden voor de Nations League, een landentoernooi dat sinds 2018 bestaat. De Duitse club RB Leipzig ontvangt de hoogste vergoeding. Het gaat om een bedrag van 353.000 euro voor het afstaan van zestien spelers, meldt de UEFA.