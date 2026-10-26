Coach Allegri van Napoli twee duels geschorst

NAPELS (ANP) - Napoli-coach Massimiliano Allegri is voor twee wedstrijden geschorst om beledigende opmerkingen en een agressieve houding tegenover de arbitrage in het duel van afgelopen zondag met AS Roma. De tuchtcommissie van de Serie A legde hem deze straf maandag op.

Allegri kreeg tijdens de wedstrijd, die in 3-3 eindigde, een rode kaart kort nadat Leonardo Balerdi in de slotfase de gelijkmaker voor AS Roma had gemaakt. De trainer was van mening dat er in aanloop naar het doelpunt een overtreding was gemaakt en reageerde woedend toen de VAR de treffer goedkeurde.

Allegri mist door de schorsing de wedstrijden tegen Monza en Juventus. Napoli staat momenteel tiende en won slechts één keer in de laatste vier competitiewedstrijden.